Sportvliegtuigje maakt buiklanding in Deurne: luchthaven gesloten Patrick Lefelon

28 augustus 2018

10u34

Op de luchthaven van Antwerpen heeft een vliegtuigje met één inzittende een buiklanding gemaakt. Volgens luchthaven-CEO Marcel Buelens ging er bij de landing iets mis met het landingsgestel. "Het gaat om een beginnende pilote die haar eerste solovlucht uitvoerde. Ze liep geen noemenswaardige verwondingen op maar werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht."

De leerling-pilote van BAFA, een opleidingsinstituut voor luchtvaart, was rond 10 uur opgestegen in één van de Piper-toestellen. "Meteen na het opstijgen gaf zij aan dat er een probleem was en weer wilde landen", aldus Commandant Wim Verbist van de luchthaven. "Die landing is aan een te grote snelheid gebeurd waardoor het landingsgestel is afgeknapt en het vliegtuig over de buik van de landingsbaan is geschoven. Het toestel is in het gras terechtgekomen. De pilote is niet gewond geraakt."

De luchthaven is momenteel gesloten. Het gecrashte toestel wordt momenteel getakeld en daarna zal de brandweer de landingsbaan reinigen. Ten laatste tegen 13 uur moet de luchthaven weer opengaan. Enkele vluchten van VLM-airlines uit Zurich en München zijn afgeleid naar Zaventem. Eén vertrekkende vlucht vanuit Deurne naar Londen is uitgesteld.