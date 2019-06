Sportrechtbank moet oordelen over misbruik SPS

13 juni 2019

06u37

Bron: Belga 0 Een speciale sportrechtbank zal vanaf volgend jaar sancties kunnen opleggen in geval van grensoverschrijdend gedrag in sportclubs. Het gaat om een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie, de koepel boven de sportclubs en -federaties in Vlaanderen, melden de Mediahuis-kranten.

Er moet een tuchtorgaan komen van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). Hij heeft dat eind 2017 aan elke federatie opgelegd als juridisch wapen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

"Maar een eigen orgaan voor elke federatie apart is moeilijk haalbaar: niet qua mankracht, niet qua expertise", verklaart Sophie Cools van de Vlaamse Sportfederatie in de kranten. Daarom komt er een overkoepelende rechtbank. Die zal een trainer of lid van de club, maar ook een volledige federatie, kunnen schorsen of uitsluiten. Een procedure bij een strafrechtbank blijft uiteraard mogelijk.