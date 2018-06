Sportpaleis-bezoekers laten steeds vaker de auto thuis bvb

29 juni 2018

14u52

Bron: Belga 0 Het aantal bezoekers van het Sportpaleis dat de auto neemt, is voor het derde jaar op rij gedaald. In 2017 kwam de helft met de auto, vier op de tien bezoekers vermeden verkeersproblemen door de tram te nemen, meldt De Lijn vandaag.

Het aantal bezoekers dat nog met de auto tot aan de zaal komt, daalde van 65 procent in 2008 naar 50 procent in 2017. In dezelfde tijdspanne steeg het aantal gebruikers van het openbaar vervoer van 22 naar 41 procent. Vorig jaar stapten 485.624 mensen op de tram naar de Sportpaleissite, per evenement kwam dat neer op gemiddeld 6.682 mensen.

De stijging is volgens De Lijn mede te danken aan het combiticket met gratis openbaar vervoer, dat de nv Antwerps Sportpaleis en De Lijn nog voor de opening van de Lotto Arena in 2007 invoerde. Bezoekers kunnen daarmee hun evenement bijwonen in het Sportpaleis, en de trams en bussen naar het evenement en terug gebruiken. Dankzij een bijdrage van 0,50 euro per ticket zet het Sportpaleis, waar nodig, extra trams in op de lijnen naar de evenementenhal.