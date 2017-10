Sportleraar verkracht autistisch meisje (21) na spelletje 'waarheid, durven of doen?' Birger Vandael

15u10

Bron: Eigen berichtgeving 199 Thinkstock Een vechtsportleraar (45) uit Zonhoven is veroordeeld tot 37 maanden cel omdat hij in 2011 een autistisch meisje aanrandde. Na een spelletje 'waarheid, durven of doen' verklaarde hij haar wel te willen ontmaagden. Zij was toen 21 jaar en hij 39. "Een eerste keer kon ze hem nog stoppen door te verwijzen naar haar regels, maar een tweede keer verkrachtte hij haar", aldus de procureur.

Hoewel de feiten dateren van 2011, ging de bal pas aan het rollen in 2013 toen het meisje toch de moed had verzameld om klacht in te dienen. Hij was aanvankelijk haar sportleraar en zachtjesaan groeiden ze naar elkaar toe. Hij stimuleerde immers haar talent en gaf zelfs privélessen. Af en toe tikte hij eens op de poep of streelde hij haar borsten. Het meisje was ook babysit bij de man en zo liep het tussen september en december 2011 mis.

Vrouwenzot

De verdachte paste regelmatig zijn verklaringen aan. "Eerst was er zogezegd niets gebeurd en was alles verzonnen en gelogen", vertelt de advocaat van het slachtoffer. "Later gaf hij toch stap voor stap elementen toe. De reputatie van de man zegt al genoeg. Hij staat bekend als vrouwenzot en heeft hier gewoon misbruik gemaakt van zijn machtspositie. En dat terwijl mijn cliënte al erg onzeker was omdat ze gepest werd tijdens haar jeugd."

'Vuile verkrachter'

Beklaagde en slachtoffer waren tijdens de behandeling erg emotioneel. "Ik kan hem niet in de ogen kijken", snikte zij. "Ik ben zelf drie keer verkracht door mijn broer en weet wat het is. Maar ik ben zelf geen verkrachter", stelde hij met de tranen rollend over de wangen. "Mensen roepen nu 'vuile verkrachter' naar mij, maar alles gebeurde met wederzijdse toestemming." De dader speelt ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.