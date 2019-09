Sportieve uitdaging met vleugje Bruegel tijdens zevende Gordelfestival IB

01 september 2019

05u32

Bron: Belga 1 In de Vlaamse Rand rond Brussel vindt vandaag de zevende editie van het Gordelfestival plaats. Naast het vaste trefpunt op het provinciaal domein Huizingen in Beersel is Dilbeek de focusgemeente van de editie 2019. Sportieve uitdagingen blijven de hoofdbrok, ditmaal met een vleugje Pieter Bruegel de Oude.

Het Gordelfestival wordt georganiseerd door vzw De Rand, met Flanders Classics als sportieve partner. Het wil zowel een sportief als een cultureel (familie)gebeuren zijn. "Dit is niet zomaar een massa-evenement", zei Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Vlaamse Rand tijdens de voorstelling op 5 juni. "Het is een kans om kennis te maken met het Vlaamse en groene karakter van de rand rond Brussel."

De beproefde recepten van De Gordel van weleer worden al enkele jaren opnieuw bovengehaald. De klassieke fietstocht van 100 kilometer gidst deelnemers langs de negentien Vlaamse gemeenten van de Rand rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Gordelklassieker start aan de Sint-Alenalaan in Dilbeek. Vier pelotons worden professioneel begeleid. Fietsers kunnen kiezen tussen vier startmomenten: 8, 8.30, 9 en 9.30 uur. Uittredend minister Ben Weyts springt op zijn fiets om 9 uur. De aankomst ligt aan de D'Arconatistraat in Dilbeek, tussen 11.45 en 13.45 uur. Het tempo zal dus niet al te gezapig zijn voor de minder getrainde wielertoeristen.

Omloop Groene Gordel Dilbeek

Nieuw in de editie van 2019 is de Omloop de Groene Gordel Dilbeek. Deze cyclo voor wielertoeristen richt zich op individuele deelname. Voor een al even klassieke lus rond Brussel kunnen deelnemers kiezen tussen 100 en 140 kilometer, met start en aankomst aan cultureel centrum Westrand aan de Kamerijklaan in Dilbeek. Vrije start tussen 7.30 en 10.30 uur, met vier bevoorradingen onderweg. De grootste afstand maakt een ommetje door het Pajottenland.

Joggers kunnen om 10.30 uur terecht bij 'Dilbeek loopt'. Deze belevenisloop van 6 of 9 kilometer door Dilbeek start en finisht aan Westrand. Nieuw zijn de urban village en skywatch in Dilbeek. Urban village is een skate- en bmx-park waarmee het Gordelfestival een nieuwe doelgroep van jongeren en adolescenten wil aanspreken. Tussen 15 en 17.50 uur zijn er drie muzikale acts in Dilbeek.

Kind en cultuur

Het domein in Huizingen is dit jaar het terrein van de kinderen, met vier optredens op hun maat tussen 12.15 en 17 uur. Bierliefhebbers en -proevers kunnen er van 8 tot 13 uur met de fiets op pad voor een tocht langs de brouwerijen Oud Beersel in Beersel en Angerik in Dilbeek en de biologische fruitteler Pajottenlander in Pepingen.

De culturele dimensie wordt opgehangen aan Pieter Bruegel de Oude. De kunstschilder haalde veel inspiratie uit de landschappen in en rond Dilbeek. Ter ere van de 450ste verjaardag van zijn overlijden worden fiets- en wandeltochten georganiseerd langs locaties met een bijzondere link met de Vlaamse meester.

Voor de Gordelklassieker, Omloop de Groene Gordel en de belevenisloop in Dilbeek wordt een financiële bijdrage gevraagd. De festiviteiten op het domein in Huizingen zijn gratis.