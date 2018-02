Sportfederaties moeten 'rechtbank' tegen grensoverschrijdend gedrag oprichten ep

21 februari 2018

18u10

Bron: Belga 0 Alle sportfederaties moeten een eigen tuchtrechtelijk orgaan oprichten om op te treden tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is een van de zes maatregelen die Vlaams Sportminister Philippe Muyters (N-VA) neemt om het probleem uit de wereld te helpen.

De getuigenissen over misbruik in de sport blijven komen. Gisterenavond nog getuigde bij 'Van Gils & Gasten' op Eén een jonge vrouw hoe ze als zevenjarige turnster werd misbruikt door een trainer.

Muyters neemt in totaal zes nieuwe maatregelen, met als meest verregaande een eigen procedure voor elke federatie, waarmee ze beschermend of sanctionerend moeten kunnen optreden bij incidenten. Daarnaast moeten ze in een gedragscode uitwerken welk gedrag al dan niet wenselijk is voor trainers en coaches, maar ook voor bijvoorbeeld bestuursleden en terreinverzorgers.

Vertrouwenspersoon

Al tegen eind februari moeten de federaties een vertrouwenspersoon hebben voor wie een vraag, opmerking of klacht heeft in verband met overschrijdend gedrag. Het aanspreekpunt kan advies verlenen, maar ook doorverwijzen. In een protocol moet worden vastgelegd welke stappen ondernomen worden bij een vermoeden of een vaststelling. Een ethische commissie moet in elke federatie helpen om advies te geven rond ethische vraagstukken.

Tot slot wordt er ook verwacht dat de federaties permanent inspanningen leveren rond preventie, vorming en sensibilisering.

Financiële gevolgen

Sport Vlaanderen monitort elk halfjaar hoe ver elke federatie staat met de realisatie van de maatregelen. Wie in de fout gaat, zal dat voelen in de financiering, waarschuwt Muyters.