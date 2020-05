Sportexpert Tomas Van Den Spiegel: “Twee uur lang naar sport op tv kijken: dat gaat eruit”

“Het succes van sport staat of valt met het terugkeren van passie en emotie. Daar is vandaag geen pasklare oplossing voor.” Tomas Van Den Spiegel, partner bij sportmarketingbedrijf Sporthouse Group én CEO bij Flanders Classics, blikt in het kader van #operatietoekomst vooruit op de toekomst van de sportwereld na corona. Hoe kan de sector zich redden en welke gevaren liggen op de loer?