HUAWEI Gesponsorde inhoud Sporten met cijfers: deze 5 bodychecks hou je best in het oog tijdens je HLN Fit 4 Summer workout Aangeboden door Huawei

01 juli 2020

19u00 7

Voel je het - na maanden zetelzitten in je kot - kriebelen om aan je zomerlichaam te werken? Dan heb je geen tijd te verliezen. Met HLN Fit 4 Summer (een drie weken durende sport-challenge van hln.be en topkinesist Lieven Maesschalk) vind je deze zomer de kortste weg naar een betere conditie. Om echt het maximum uit deze challenge te halen, is het aangewezen om zowel voor, tijdens als na het sporten je lichaamsactiviteit te monitoren. Want hoe beter je jezelf kent, hoe beter je je work-out hieraan kan aanpassen. Wie deze vijf cijfers in het oog houdt, kan met een gerust gevoel het beste van zichzelf geven.

150: Om gewicht te verliezen sport je best 150 minuten per week (en dan vooral cardio)

Elke minuut die je al sportend doorbrengt, is goed voor je. Toch raden wetenschappers aan om minstens 150 minuten per week aan het sporten te slaan. Vanaf dan gaan de voordelen voor je hart, je lichaam en je brein exponentieel de hoogte in. Om al sportend gewicht te verliezen, kies je best hoofdzakelijk voor cardio-oefeningen en in mindere mate voor krachttraining. Met de Huawei GT 2 smartwatch rond je pols kan je je vooruitgang in al deze disciplines monitoren en raadplegen in de Huawei Gezondheid-app. De slimme horloge telt 15 sportprogramma’s voor de meest courante sporten als wandelen, lopen, fietsen en zwemmen (ja, de Huawei GT 2 is waterdicht). Vervolgens kan je zelf nog andere Workout Modes downloaden uit Huawei’s ruime aanbod van 85 sporten. Van Taekwando en Cross Fit tot BMX, skateboarden en zelfs darts.

Voor de HLN Fit 4 Summer-sporters: Met HLN Fit 4 Summer overschrijd je moeiteloos het magische getal van 150 minuten per week. In drie weken tijd zet het je liefst 1,000 minuten aan het sporten. Dat is zo’n 330 minuten per week of 55 minuten per sportdag. Gelukkig gaat de Huawei GT 2 tot wel 14 dagen mee zonder opladen, waardoor zelfs de meest bezige bij er dagenlang zorgeloos mee kan sporten en bewegen.

50 tot 85: Sport gezond en houd je hartslag tussen de 50 en 85 procent van je maximale hartslag

Een goede sporter zoekt steeds zijn grenzen op, maar weet wanneer hij moet stoppen. Je hartslag is een ideale graadmeter om te oordelen of je al dan niet over de schreef gaat. Idealiter blijft je hartslag al sportend steeds tussen de 50 en 85 procent van je maximale hartslag. Die laatste bereken je op zijn beurt door je leeftijd af te trekken van 220. De maximale hartslag van een 35-jarige is dus om en bij de 185 waardoor hij al sportend best tussen de 92 en de 157 slagen per minuut blijft. De Huawei GT 2 smartwatch maakt die berekeningen gelukkig voor jou en geeft je persoonlijk advies op basis van je hartslag. Zo kan je het tellen achterwege laten en kan je je volop concentreren op je sport.

Voor de HLN Fit 4 Summer-sporters: Naast krachtoefeningen, telt ons trainingsprogramma ook tal van cardio-oefeningen die je hartslag de hoogte in doen schieten - van springen tot trappenlopen. Houd bij deze je hartslag goed in het oog om er het maximale voordeel uit te halen.

30: Kweek sterke spieren door je pauzes te beperken tot 30 seconden

Het maximum uit je training halen betekent af en toe eens goed afzien. Een goed voorbeeld daarvan is knippen in je rusttijd. Om op recordtijd aan kracht te winnen, rust je best niet langer dan 30 seconden uit tussen verschillende oefeningen. Als je niet voor kracht traint, maar eerder voor zichtbare spiermassa rust je best tussen de 30 en de 90 seconden uit tussen je reeksen. Dit stimuleert je spieren om te groeien in omvang. Trek je hier als beginnende sporter echter niet te veel van aan en neem vooral de rusttijd die je nodig hebt om te recupereren. Pas als je binnenkort voelt dat je meer in vorm bent, kan je overwegen om ook je pauzes te timen. Met zijn chronometer is je Huawei GT 2 smartwatch alvast perfect uitgerust om je ook dan met raad en daad bij te staan.

Voor de HLN Fit 4 Summer-sporters: Ook de HLN Fit 4 Summer-routine telt hier en daar krachtoefeningen afgewisseld met pauzes, maar als beginnende sporter laat je het chronometreren van die rustmomenten best nog even achterwege. Het is belangrijk om eerst aan je algemene conditie en gezondheid te werken, alvorens je ambitieuzere doelen gaat nastreven.

lees verder onder de foto

12.000: Behoud je gewicht en conditie met 12.000 stappen per dag

De kilo’s eraf sporten en je uithoudingsvermogen de hoogte in duwen zijn één ding. Die conditie en dat droomgewicht vasthouden is iets anders. Regelmatig wandelen kan je helpen om je vooruitgang bij te houden. Wetenschappers stellen dat je met gemiddeld 12.000 stappen per dag je gewicht en conditie op peil houdt. Als je aan een stevig tempo stapt of een hellend pad op wandelt, zouden 5.000 stappen zelfs al volstaan. De Huawei GT 2 smartwatch is met zijn stappenteller en calorieteller de perfecte tool om jouw wandelroutine bij te houden en je te motiveren om dagelijks dat gouden aantal passen te halen.

Voor de HLN Fit 4 Summer-sporters: De Fit 4 Summer-routine doet in een mum van tijd wonderen voor je lichaam en conditie. Om deze vooruitgang niet meteen te verliezen na de challenge, begin je best vandaag al met regelmatig te wandelen - bijvoorbeeld door de benenwagen te nemen als je naar de supermarkt gaat of door de lift om te ruilen voor de trap. Zo wordt wandelen langzaam maar zeker een nieuwe, goede gewoonte.

7 tot 9: Slaap je overtollige gewicht weg in 7 tot 9 uur

Wie zegt dat gewicht verliezen steeds vermoeiend en intensief hoeft te zijn?! In feite verlies je zelfs gewicht door helemaal niets te doen en een uurtje langer in bed te blijven liggen. Uitgeruste zielen hebben namelijk meer energie waardoor ze meer bewegen. Verder stimuleert slaaptekort de aanmaak van ghreline en leptine, twee hormonen die onze eetlust aanwakkeren en je dus richting de snoepkast sturen. Aan de Huawei GT 2 Smartwatch heb je alvast een slaapdokter in polsformaat. Terwijl jij zalig wegdroomt, monitort hij je slaapgedrag op basis van zes criteria, zoals hoe snel je in slaap valt, hoe diep je slaapt en hoe vaak je ’s nachts wakker wordt. Op de Huawei Gezondheid-app op je smartphone kan je vervolgens voor persoonlijk slaapadvies terecht.

Voor de HLN Fit 4 Summer-sporters: Als cadeautje aan jezelf en om ook je lichaam af en toe een rustpauze te gunnen, telt HLN Fit 4 Summer ook één rustdag per week. Of je die inlast op zondag - de Dag des Heren - of ergens midden in de week is volledig aan jou, maar sla deze welverdiende break niet over. Voor een goede gezondheid is af en toe rusten even belangrijk als het inspannen zelf.

Sport in stijl deze zomer met de gloednieuwe Huawei P40 Pro smartphone, Freebuds 3 en Huawei Watch GT 2. Met een batterij die liefst twee weken meegaat, garandeert die laatste je ongetwijfeld een zomer vol grenzenloos sportplezier. Rep je snel naar onze wedstrijd en win zelf één van deze toptoestellen. Wil je meer weten over deze fantastische, sport-vriendelijke producten, neem dan vooral een kijkje op www.huawei.com.