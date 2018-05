Sportdag in legerthema op school in Wetteren leidt tot groots terreuralarm Didier Verbaere

31 mei 2018

14u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een melding van een gewapende man in legeruniform aan de middelbare school Mariagaard in het Oost-Vlaamse Wetteren zorgde vanmiddag voor een waar terreuralarm. Een tiental combi’s en anonieme politievoertuigen snelden ter plaatse. Al vlug bleek dat het om loos alarm ging.

De laatstejaarsstudenten Lichamelijke Opvoeding organiseerden er vandaag een sportdag voor leerlingen van de scholen in Wetteren. Thema van de sportdag was ‘leger’ en heel wat leerlingen waren dan ook uitgedost in legeruniformen. “Tijdens de middag mogen de laatstejaarsstudenten de school verlaten om te gaan eten. Eén van de studenten in para-uniform liep blijkbaar met een nep wapen te zwaaien op de steenweg, waarop een getuige de politie alarmeerde”, vertelt Mieke Poppe van Mariagaard.

De politie staat sinds de aanslag in Luik op scherp en nam de zaak heel ernstig. “De leerlingen kregen een serieuze bolwassing van de politie en vond dat ze dit niet konden doen. Onze directie heeft daarop beslist dat alle uniformen moesten afgelegd worden. Het was een pijnlijk misverstand en niet slim om met een nep wapen te lopen zwaaien”, besluit Poppe.