Sporen weer vrij na dodelijk ongeval in station Beernem 11u06 1 Photo News Er rijden sinds 11.30 uur opnieuw treinen tussen Brugge en Aalter. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van spoorwegnetbeheerder Infrabel. Het treinverkeer lag een tijd stil na een dodelijk persoonsongeval in het station van Beernem. Er zijn nog gevolgvertragingen, maar die zouden tegen de avondspits weggewerkt moeten zijn.

Het ongeval gebeurde vrijdag even na 9.30 uur in het station van Beernem. De betrokken trein was op weg naar Brussels Airport en had ongeveer 70 passagiers aan boord. Het treinverkeer werd stilgelegd, bussen brachten reizigers tijdelijk naar het volgende station. Tegen 10.45 uur was iedereen geëvacueerd.