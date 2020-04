Sporen van coronavirus aangetroffen in afvalwater over heel Vlaanderen JG

09 april 2020

16u49

Bron: Belga 86 In het binnenkomend afvalwater werd over heel Vlaanderen erfelijk materiaal (RNA) van het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit een reeks stalen van Aquafin, die verantwoordelijk is voor de waterzuivering in het Vlaamse gewest.

Het gaat om stalen uit Lo-Reninge, Poperinge, Langemark, Wulpen, Genk, Leuven, Tienen, Aartselaar en Gent. Overal werd er positief getest op het coronavirus. "Het resultaat zegt echter niets over de besmettelijkheid ervan, enkel over de verspreiding", verduidelijkt adviseur communicatie Anja De Wit. RNA blijft namelijk nog bestaan nadat het virus zijn infectievermogen heeft verloren.

Verder werden er in het gezuiverde water geen virusdeeltjes aangetroffen.

De resultaten liggen in de lijn van de verwachtingen en zijn gelijkaardig aan wat in Nederland werd vastgesteld, klinkt het. Daar werd in maart het virus reeds vastgesteld in rioolwater in Tilburg en bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie.