Sporen van asbest gevonden in Waalse tram, ventilatie uit voorzorg uitgeschakeld

30 december 2018

21u39

Bron: Belga 0 De directie van de Waalse vervoersmaatschappij TEC heeft beslist de ventilatie van de trams in de premetro van Charleroi uit te schakelen. Die beslissing is uit voorzorg genomen. Een analyse had de aanwezigheid van een "uiterst" klein spoor van asbest in een stel aangetoond.

Voorafgaand aan de renovatie van de 45 gebruikte tramstellen, voerde Franse treinbouwer Alstom een analyse uit van de trams. In dat onderzoek werden de sporen van asbest gevonden. Twee trams werden op vraag van Alstom geïnspecteerd door een erkend Zwitsers bedrijf.



Een bijkomend onderzoek gaf volgens Stéphane Thiery, directeur marketing bij TEC, een negatief resultaat. In afwachting van het officieel rapport is beslist de ventilatie buiten dienst te stellen.

Geen gevaar

Het asbestpartikel dat in de tram werd aangetroffen, bevat een concentratie van 0.143 vezels. Dat is honderd keer lager dan de norm en stelt geen gevaar voor de passagiers en het personeel, benadrukt Thiery.