Spoorwegpolitie gaat niet staken EB

15u59

Bron: Belga 0 Photo News De vakbonden van de spoorwegpolitie hebben de stakingsaanzegging ingetrokken die ze ingediend hadden tegen de toekomstplannen voor hun dienst. Dat meldt ACV Politie in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

De bonden hadden de aanzegging, die het mogelijk maakte om tussen 1 december en 2 januari actie te voeren, ingediend omdat er geen duidelijkheid was over de toekomst van de spoorwegpolitie en anderzijds wegens de personeelstekorten waar de spoorwegpolitie mee kampt.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) lanceerde het voorstel om over te schakelen naar een nieuwe structuur met nog maar vijf hoofdentiteiten (Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi). De andere posten - onder meer in Hasselt, Leuven en Brugge - zullen dan enkel nog satellietkantoren zijn.

Nieuw voorstel Jambon

Aanvankelijk stuitte dat voorstel op een 'njet' bij de bonden, omdat de agenten in die satellietkantoren vreesden dat ze niet langer op dezelfde plaats aan de slag konden blijven. Maar vorige week woensdag heeft minister Jambon in een nieuw voorstel aangegeven dat de 100 à 150 mensen in de satellieten toch hun werkplaats kunnen behouden. Het gaat wel om een uitdoofscenario. Wanneer er mensen in die satellietkantoren vertrekken, zullen hun vervangers dus aan de hoofdentiteit worden toegewezen, zo leggen de bonden uit.

"Het is onaanvaardbaar dat de minister met één pennentrek de werkplek van 110 personeelsleden naar een andere provincie verplaatst", zegt Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. "Gelukkig krijgen we nu de garantie dat deze mensen op hun post kunnen blijven zolang ze hetzelfde werk uitvoeren." Naast het openstellen van vacatures via interne mobiliteit, heeft de overheid volgens de bonden ook verzekerd op zoek te gaan naar oplossingen om snel extra personeel in te zetten. "Een aantal pistes werd besproken en zal nog verder uitgewerkt worden", klinkt het.

"De stakingsaanzegging werd ingetrokken, maar de hervorming van de spoorwegpolitie zal door ons met argusogen opgevolgd worden", waarschuwt Dehaes.