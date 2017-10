Spoorwegpolitie dreigt met acties in december EB

Bron: Belga 1 Foto PN Van 1 december tot en met 2 januari zijn acties mogelijk bij de spoorwegpolitie, die de veiligheid handhaaft in de trein- en metrostations. De vakbonden hebben een nationale stakingsaanzegging ingediend, zo melden VSOA Politie, NSPV en ACV Openbare diensten. Ook de socialistische bond zou de aanzegging steunen.

In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon - de spoorwegpolitie valt onder de federale politie - hekelen de bonden de onzekerheid die er is over de toekomstplannen voor de spoorwegpolitie.