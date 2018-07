Spoorwegpersoneel gaat 48 uur lang staken van 10 tot 12 juli rvl

04 juli 2018

11u35

Bron: Belga 0 De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) heeft vandaag bevestigd dat het aangesloten spoorwegpersoneel effectief gaat staken van 3 uur 's nacht op 10 juli tot 3 uur 's nachts op 12 juli. Dat bevestigt HR-Rail, de personeelsdienst van de NMBS. Dat heeft de vakbond beslist nadat het geen akkoord bereikte met de directie in het dossier over de herwaardering van de treinbestuurders.

De verzoening dinsdag heeft geen akkoord opgeleverd, bevestigt ook HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel. De OVS had de directie gevraagd "het akkoord tussen de directie en de twee erkende bonden over de herwaardering van de treinbestuurders van de agenda van de NPC van 11 juli aanstaande te halen", klonk het eerder. "We eisen dat opdat we ons terug allen rond de tafel kunnen zetten."

Een verzoeningspoging daarover leverde echter niets op. "De directie ging niet op ons verzoek. We betreuren die beslissing", aldus de vakbond.

Ook het Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders (ASTB) deed eerder al een stakingsaanzegging voor een staking die zou aansluiting op die van OVS, van 12 juli om 3 uur tot 14 juli om 3 uur. De stakingsaanzegging van het ASTB is echter niet toegelaten door HR Rail, waardoor voor de reiziger de hinder dus beperkt zou blijven tot maximaal twee dagen. Bij elke actie wordt nu ook de minimale dienstverlening opgestart.