Spoorwegpersoneel boos op NMBS vanwege verplicht opnemen rustdagen door corona

19 april 2020

06u30

Bron: De Zondag 4 Het spoorwegpersoneel is boos over de vakantieregeling die de NMBS heeft ingevoerd tijdens de coronacrisis. “N u worden mensen verplicht om in quarantaine de opgebouwde rustdagen versneld op te nemen”. Dat laat de Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) weten aan De Zondag.

Volgens Joachim Permentier van de Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel “misbruikt de NMBS de coronacrisis om oplossingen te zoeken voor problemen die ze zelf heeft gecreëerd”. De bond doelt daarmee op het grote aantal rust- en compensatiedagen dat het personeel de afgelopen jaren heeft opgebouwd door het draaien van extra diensten vanwege het personeelstekort op het spoor.

“Mensen moeten noodgedwongen thuisblijven, maar kunnen nergens naartoe. Zulke compensatiedagen worden gebruikt om een uitstapje te maken met het gezin, niet om thuis in quarantaine te zitten. Dat is bijzonder pijnlijk", aldus Permentier



Beslissing “in overleg genomen”

Op veel begrip hoeft Permentier echter niet te rekenen. Volgens Barbara Kielbaey, persverantwoordelijke van HR-Rail, houdt het bedrijf zich aan de wet. “Deze beslissing werd eerder genomen in overleg met de erkende vakbonden.”

Dat laatste klopt volgens Stefan T’Jolyn van ACOD Spoor Limburg, de grootste vakbond voor spoorwegpersoneel. Maar volgens hem is de situatie nu anders. “Toen was er van corona nog geen sprake. De mensen die destijds extra dagen hebben gewerkt door het personeelstekort, deden dat niet voor hun plezier, wel omdat ze het bedrijf graag zien en om het uit de nood te helpen”.

Meer politie en mondmaskers

De onvrede komt bovenop andere problemen waar het spoorwegpersoneel onder lijdt. De bonden OVS en ACOD vragen daarom ook om meer politie op de treinen, zeker bij de controle van zwartrijders en niet-essentiële verplaatsingen van reizigers. Een ander zorgpunt dat beide bonden delen is het gebrek aan mondmaskers, vanwege het veelvuldige contact tussen personeel en reizigers. Permentier: “Wij eisen dat er voldoende mondmaskers en handschoenen beschikbaar zijn én dat dan pas het treinaanbod wordt opgedreven. Niet omgekeerd”.

Reactie NMBS

Volgens Dimitri Temmermans, woordvoerder van de NMBS, is er weinig aan de hand: “Het spreekt voor zich dat wij er samen met onze collega’s bij Infrabel alles aan doen om onze essentiële rol in deze crisis te vervullen. De aangepaste treindienst zorgt ervoor dat de trein er is voor wie hem wil gebruiken tijdens een noodzakelijke verplaatsing. Wat betreft de schoonmaak van de treinen en andere maatregelen volgen wij al sinds het begin van de crisis nauwgezet de richtlijnen van de autoriteiten op. De veiligheid en gezondheid van onze reizigers en medewerkers zijn daarbij prioritair”, aldus Temmermans.