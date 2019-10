Spoorwegagent tegen Belg Joshua (23): “Als u het hier niet aanstaat, keer dan terug naar Kinshasa” DL - MVDB

17 oktober 2019

12u10

Bron: 7s7 4 “Als het u niet aanstaat hoe het hier werkt in België, keer dan terug naar Kinshasa.” Dat verklaarde een agent van de spoorwegpolitie op de trein Brussel - Luik meerdere malen aan Joshua, een Belg van Afrikaanse origine. Beelden van het incident zijn door een medepassagier gefilmd en zijn op de sociale media beland. De agent gaat nog verder over de schreef, want hij fotografeert ongevraagd de 23-jarige treinreiziger en deelt hem mee dat “de foto voor zijn persoonlijke verzameling is.” Joshua doet zijn verhaal aan onze Franstalige collega’s van 7s7.

De muziekproducent keerde dinsdagavond 15 oktober terug uit Londen en nam in Brussel de trein naar zijn woonplaats Luik. “Ik kwam rond 22.45 uur aan. Mijn trein naar Luik vertrok om 22.47 uur.” De twintiger was in het bezit van een ticket voor 16 oktober, 1 uur en 13 minuten later. “Op mijn ticket stond dat het treinkaartje geldig was op 16 oktober, maar ik kon het op elk moment inwisselen. Ik nam mijn trein om 22.47 uur in Brussel-Zuid en zou in Luik-Guillemins arriveren om 0.18 uur, dus op de 16e.”



“Ik zag hoe de treinbegeleider een discussie had met een jonge treinreizigster. Hij was al behoorlijk agressief. Toen hij bij mij kwam, vroeg ik hem: ‘Praat je zo tegen je klanten?’ Het spel zat meteen op de wagen.”



Het NMBS-personeelslid deelde Joshua mee dat hij een nieuw ticket moest kopen. “Ik wilde geen extra kaartje betalen, omdat mijn huidige ticket geldig was. Ik weigerde dus.” De treinbegeleider haalde hierna een agent van de federale spoorwegpolitie erbij. Zoals op de beelden te zien is, verklaarde deze verschillende keren dat Joshua maar terug moest keren naar de Congolese hoofdstad.



“Ik ben Belg, ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier alles gedaan”, benadrukt de twintiger. De treinbegeleider en de agent dwongen hem om uit te stappen in het station van het Luikse Borgworm (Waremme), zo’n 30 kilometer verwijderd van het Luikse hoofdstation. Zes agenten wachtten hem op.

Borgworm

Joshua die erg overstuur was, probeerde hen het probleem uit te leggen. Ook zij waren weinig begripvol. De twintiger wou op de trein zijn identiteitskaart niet overhandigen aan de agent van de spoorwegpolitie en de treinbegeleider. Hij gaf het aan een van de agenten op het perron in Borgworm. Die toonde het alsnog aan de meegereisde spoorwegagent en de treinbegeleider. “Ik dacht, oké, ze staan allemaal aan dezelfde kant. Het was 0.15 uur, we waren in Borgworm. Ze gaven me een boete, ook al had ik een kaart bij me dat ik betaald had. Ze lieten me achter. De trein reed weg.”

Joshua verklaart op de beelden altijd een kaartje te kopen. Een familielid kwam hem ‘s nachts oppikken en hij raakte zo thuis. “Het begon allemaal met een discussie over een treinkaartje dat ik gekocht had. Het gaat me echt te boven”, betreurt hij. Hij heeft inmiddels officieel klacht ingediend.

De NMBS blijft in een reactie terughoudend. “Wat betreft de geldigheid van het ticket van deze persoon, hebben we nota genomen van de feiten en doen we intern onderzoek om te begrijpen waarom onze begeleider de politie heeft gebeld.” De spoorwegen benadrukken wel dat “alle racistische opmerkingen uiteraard onaanvaardbaar zijn.” De federale politie in Brussel onthoudt zich voorlopig van commentaar.