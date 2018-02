Spoorverkeer weer normaal tussen Lokeren en Sint-Niklaas na aanrijding Redactie

16 februari 2018

05u55

Bron: Belga 0 Het spoorverkeer tussen Lokeren en Sint-Niklaas, op de lijn Gent-Antwerpen, is vanochtend weer normaal hervat. Medewerkers van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel werkten de hele nacht door om het spoor weer gebruiksklaar te maken na een aanrijding tussen een goederentrein en een vrachtwagen gisteren, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Om 18.50 uur gebeurde gisteren een aanrijding tussen een goederentrein en een vrachtwagen op een overweg in Lokeren. De opligger van de vrachtwagen was losgeraakt en tot stilstand gekomen op de overweg, en volgens Infrabel was een aanrijding daardoor niet meer te vermijden.

De hele nacht werkten medewerkers van Infrabel door om de plaats van het ongeval op te ruimen en de schade te herstellen. Zo moesten aliminiumprofielen die op de opligger lagen, en door de klap waren terechtgekomen op de sporen, met een spoorkraan verwijderd worden. Een hulptrein takelde de beschadigde locomotieven. Daarna moesten de overweg en de sporen waar nodig nagekeken en hersteld worden.

"Sinds ongeveer 4 uur is de toestand weer normaal", zegt Petit. "Na de nodige controles en vaststellingen kon het treinverkeer normaal hervatten. Er zullen geen gevolgvertragingen meer zijn in de loop van de ochtend."

De NMBS legde gisteravond vervangbussen in van Lokeren naar Sint-Niklaas in beide richtingen. Sommige treinen zouden plaatselijk omgeleid worden via Mechelen richting Antwerpen, of lokaal via Puurs.