Spoorverkeer tussen Vilvoorde en Halle onderbroken

10 december 2018

07u20

Bron: Belga 0 Het spoorverkeer tussen Vilvoorde en Halle (lijn 26) is momenteel onderbroken, na de aanrijding van een persoon, meldt de NMBS op Twitter.

Omstreeks 6.15 uur is ter hoogte van het station Meiser een lichaam aangetroffen. Een zevental treinverbindingen moeten langs dat punt passeren, onder meer het oostelijk ringspoor rond Brussel. De treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid, zo is vernomen bij Infrabel.