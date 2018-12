Spoorverkeer tussen Vilvoorde en Halle hervat HR

10 december 2018

07u20

Bron: Belga 0 Het spoorverkeer tussen Vilvoorde en Halle (lijn 26) is sinds 10.50 uur hervat, al zijn er nog wel gevolgvertragingen. Dat meldt Infrabel.

Omstreeks 6.15 uur was ter hoogte van het station Meiser een lichaam aangetroffen. Op dat punt passeren een zevental treinverbindingen, onder meer het oostelijk ringspoor rond Brussel.

Het treinverkeer op de Brusselse noord-zuidverbinding ondervond hinder van een trein die ter hoogte van Brussel-Centraal door een rood sein was gereden. Eén van de zes sporen was daardoor gedurende anderhalf uur geblokkeerd. Sinds 10.10 uur is de toestand opnieuw genormaliseerd, aldus de NMBS.