Spoorverkeer onderbroken tussen Charleroi en Erquelinnes en Mariembourg door kabeldiefstal

28 oktober 2019

Bron: belga

Door een kabeldiefstalpoging is het spoorverkeer vanuit Charleroi onderbroken naar Erquelinnes en naar Mariembourg, in de beide richtingen. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel vanochtend. Het treinverkeer zal in de loop van de voormiddag hervatten.