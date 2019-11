Spoorvakbonden verwerpen ontwerp van sociaal akkoord LH

21 november 2019

12u26

Bron: Belga 4 De spoorvakbonden hebben het ontwerp van het sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 verworpen. Dat is vernomen bij de bonden. HR Rail bevestigt het nieuws.

ACV en ABVV hebben het protocol van sociaal akkoord verworpen, zo melden ze na afloop van een sturingscomité van het spoor in een gemeenschappelijk persbericht. Ook de liberale overheidsvakbond verwerpt.



De vakbonden zijn volgens ACV-secretaris Luc Piens “bezorgd” over een aantal vragen van de directie. Zo zijn de bonden niet te vinden voor een voorstel van de directie om diensten van 12 uur per dag in te voeren in de seinhuizen. “Dat brengt de veiligheid in het gedrang”, aldus Piens.

De directie wil ook dat de treinbestuurders en -begeleiders hun dienst onmiddellijk in de trein aanvatten, en niet langer in de stelplaatsen.



De vakbonden hebben nu enkele eisen op tafel gelegd, en geven de directie tot volgende donderdag, 28 november, om daaraan tegemoet te komen. Daarna zullen de vakbonden zich uitspreken over een “reactie”, zo klinkt het.

Volgens Piens van ACV-Transcom is het nog voorbarig om te spreken over mogelijke acties. “We willen nog niet vooruitlopen op de zaken.”

In een mededeling bevestigt HR Rail dat er nog geen akkoord is. “Helaas werd nog geen akkoord gevonden voor alle punten. De sociale partners zijn evenwel overeengekomen om de sociale dialoog te blijven voeren op het niveau van de Belgische spoorwegen. Een nieuw overleg wordt gepland in de loop van volgende week.”