Spoorvakbonden onderzoeken juridische stappen tegen gegarandeerde dienstverlening NMBS

Bron: Belga 136 Jan Aelberts In de Kamer werd in de nacht van gisteren op vandaag de gegarandeerde dienstverlening bij het spoor goedgekeurd. De spoorvakbonden ACV en ACOD laten dit niet zomaar over hun kant gaan en bereiden juridische stappen voor. "Dit is een uitholling van het sociaal overleg", zegt Luc Piens van ACV-Transcom vandaag. Werkgeversorganisaties als Unizo, VBO en NSZ reageren dan weer overwegend positief.

Bij de christelijke overheidsvakbond ziet men mogelijkheden om het wetsontwerp dat donderdagavond laat werd goedgekeurd juridisch onderuit te halen. "De Raad van State heeft bij het voorontwerp van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een aantal opmerkingen geplaatst", zegt Luc Piens. Het ging onder meer over de termijn waarin een werknemer moest aangeven of die al dan niet zou staken. Die lag bij een dag staking eerst op vier werkdagen maar werd in het aangepast wetsontwerp teruggebracht tot 72 uur.

Niet-gevolgde adviezen

Toch lijken die aanpassingen voor ACV niet voldoende. "Wij hebben het gevoel dat de regering rond een aantal problemen is gefietst en enkele adviezen niet heeft opgevolgd. We bekijken nu waar we juridische stappen zullen zetten", zegt de algemene sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom.

Ook de socialistische vakbond ABVV liet eerder al verstaan te onderzoeken of de wet juridisch kan worden aangevochten. De vakbond stelt zich onder meer vragen bij het feit dat een NMBS-werknemer 72 uur op voorhand moet aangeven of hij al dan niet zal staken, maar blijkbaar niet op deze beslissing kan terugkomen. Voor welke rechtbank een eventuele procedure zal worden ingeleid, is nog geen uitgemaakte zaak. "Onze juristen buigen zich hierover", verklaart Ludo Sempels.

Stakingsacties zijn voorlopig niet aan de orde, al reageerde de achterban wel "verbaasd", aldus Piens. "De regering grijpt rechtstreeks in op het stakingsrecht en holt het sociaal overleg uit."

Positieve werkgevers

In werkgeverskringen wordt overwegend positief gereageerd op het goedkeuren van de wet op de gegarandeerde dienstverlening bij het spoor. "In het verleden werden onze werknemers maar al te vaak gegijzeld door stakingsacties bij de NMBS", merkt Johan Bortier van Unizo op. Volgens het VBO bevat de wet de nodige evenwichten, NSZ daarentegen had liever gezien dat het alternatief vervoersplan van de NMBS langer dan 24 uur op voorhand zou moeten worden gepubliceerd. "Nu dreigt de pendelaar toch de dupe te blijven".

De werkgeversorganisaties zijn al lang vragende partij voor een gegarandeerde dienstverlening bij het spoor. De vele stakingsacties van de jongste jaren berokkenen de economie veel schade en zorgen soms ook organisatorisch voor problemen op de werkvloer. Daarnaast is mobiliteit voor steeds meer bedrijven een prioriteit. Door de groeiende files is een betrouwbaar openbaar vervoer een must.

"We hebben regelmatig gevraagd dat er werk zou worden gemaakt van een minimale dienstverlening. Het is positief dat dat nu gebeurt", aldus de waarnemend gedelegeerd bestuurder bij Unizo. "Het is nu cruciaal om de wet goed uit te werken", met aandacht voor het sociaal overleg binnen de NMBS.

Samenleving niet gijzelen

Ook Pieter Timmermans van het VBO vindt het goed dat deze wet goedgekeurd werd. "Daardoor komt men in een evenwichtige situatie bij de NMBS: het stakingsrecht wordt niet gehypothekeerd, maar anderzijds wordt de samenleving ook niet gegijzeld". De VBO-topman wijst erop dat er geen sprake is van "opvordering' van werknemers, het recht op staken blijft dus gegarandeerd. De wet biedt daarentegen een oplossing voor de reiziger: die weet nu of zijn trein rijdt. "Als er bovendien een wil is om via constructief sociaal overleg tot oplossingen te komen, zal noch het stakingswapen noch de minimum dienstverlening ooit moeten geactiveerd worden", hoopt hij.

Te laat

Voor het NSZ valt de wet dan weer te licht uit. Het feit dat de NMBS pas 24 uur op voorhand een alternatief vervoersplan moet bekendmaken, is volgens de organisatie te laat. "Aangezien werknemers dan pas zullen weten of ze op het werk geraken met de trein of een alternatief, zoals thuiswerk, carpoolen of een dag verlof, moeten zoeken". NSZ vindt dat alle bedrijven met een publieke dienstverlening bij een staking een zekere service moeten bieden.