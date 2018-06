Spoorstaking: voorlopig weinig hinder, maar geen extra treinen naar zee TK

30 juni 2018

07u16

Bron: Belga 0 De seinhuizen van waaruit het treinverkeer in goede banen wordt geleid, zijn ook vanochtend operationeel. "Infrabel kan een veilig treinverkeer garanderen aan al zijn klanten", laat de spoornetbeheerder weten.

De socialistische vakbond ACOD Spoor houdt sinds donderdag 22.00 uur een 48-urenstaking. Voor het eerst werd een minimale dienstverlening uitgewerkt, waardoor er ondanks de staking toch treinen kunnen rijden.

Het systeem lijkt te werken, want net als gisteren de hele dag zijn ook vanochtend alle seinhuizen voldoende bevolkt om de treinen veilig te kunnen laten rijden. Het is nog even afwachten of dat ook zal zijn na de volgende shiftwissel, rond 14.00 uur.

Volgens de spoorwegmaatschappij NMBS reed gisteren ongeveer een op de drie treinen. Vandaag zou een reeks IC-, L- en S-treinen rijden, maar minder frequent dan normaal. De gebruikelijke extra treinen naar de kust en andere toeristische bestemmingen zijn geschrapt.