Spoorstaking NMBS is van start gegaan: stakers dreigen treinen in Vorst te blokkeren KVE AW

19 december 2019

06u14 13 Vanwege een spoorstaking bij de NMBS moeten treinreizigers vandaag rekening houden met vertragingen en geschrapte treinen. Ongeveer een op drie treinen zal rijden, maakt de NMBS zich sterk. Maar hoeveel hinder moeten de pendelaars uiteindelijk verwachten? En hoe zit het met de files? Je leest het hier.

Een groepje stakers dreigt de uitrit van treinen te blokkeren in de werkplaats van Vorst. Ze krijgen er te maken met een deurwaarder die ze te opdringerig vinden, zegt vakbondsman Philippe Dubois van CGSP Cheminots. De NMBS bevestigt dat ze een beroep heeft gedaan op een deurwaarder.

“We laten de werkwilligen binnen. De stakerspost is rustig, maar zij provoceert ons”, zegt de vakbondsman over de gerechtsdeurwaarder. “Ze luistert naar onze gesprekken en velt waardeoordelen door te zeggen dat onze eisen over de 36-urige werkweek niet legitiem zijn en dat we bevoorrecht zijn.” De stakers eisen dat de deurwaarder vertrekt.

Verder zou de gegarandeerde dienstverlening wél vlot verlopen volgens Dimitri Temmerman van de NMBS. De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan om tot net voor hun vertrek haar reisplanner (op de website of in de app) te raadplegen.

Hoelang wordt er gestaakt en waarom?

De spoorstaking zal 24 uur duren van woensdagavond 22 uur tot en met donderdagavond 22 uur. De staking komt er op initiatief van de socialistische vakbond ACOD. Ook twee kleinere vakbonden, de liberale vakbond VSOA en de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorpersoneel (OVS), sloten zich bij de oproep aan. De christelijke spoorvakbond, ACV-Transcom, heeft zijn leden niet actief opgeroepen om te staken. De vakbond kiest nu nog voor informeren en sensibiliseren, vanaf januari zijn andere acties mogelijk, klinkt het.

Het conflict draait rond een ontwerp van het sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 bij de spoorwegen. Dat werd eerder door de bonden verworpen. Zij eisen onder meer een loonsverhoging met 1,1 procent - net als wat in de privésector is overeengekomen -, statutaire aanwervingen, dezelfde loonsvoorwaarden voor contractuelen en statutairen en het behoud van de 36-urige werkweek.

Welke treinen rijden wel en welke niet?

Er zal tijdens de staking een minimale dienstverlening zijn. Ongeveer een op drie treinen zal rijden.

Dit houdt volgens de NMBS in dat een S-trein en een L-trein op drie rijdt.

Sommige IC-treinen rijden de hele dag, andere rijden minder frequent. Hier vind je alle info.

De meeste P-treinen, treinen die enkel rijden tijdens de ochtend- en avondspits, rijden niet.

De NMBS waarschuwde ook dat in een aantal kleinere stations tijdens de staking amper of geen treinen zullen stoppen.

De NMBS raadt aan om voor je vertrek regelmatig de reisplanner of de NMBS-app te raadplegen. De alternatieve treindienst wordt ook gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van NMBS, zoals de sociale media en de schermen en de aankondigingen in de stations.

Hoe zit het met het Internationaal treinverkeer?

De treinen tussen Brussel en Amsterdam rijden volgens de NMBS donderdag wel.

Hogesnelheidstrein Thalys waarschuwt voor zwaar verstoord treinverkeer en vraagt klanten hun reis zo mogelijk uit te stellen. Tickets kunnen kosteloos omgewisseld worden.

Eurostar heeft mede vanwege de al langer lopende spoorstaking in Frankrijk de dienstregeling aangepast. Enkele treinen zijn afgeschaft. De treinen die wel vertrekken vanuit Brussel, zullen geen halt houden in Rijsel en Calais. De treinen naar Brussel zullen daarentegen wel in Calais en Rijsel stoppen (onder voorbehoud van eventuele andere afschaffingen).

Sinds 5 december rijdt de TGV Brussel-Frankrijk volgens een aangepast vervoersplan, als gevolg van de lopende staking in Frankrijk. Dit minimale vervoersplan blijft ook op 19 december van toepassing en kan mogelijks nog tot de volgende dagen verlengd worden.

Alle informatie in verband met het internationaal treinverkeer vind je hier.

Welke stations worden niet of amper aangedaan?

In sommige kleinere, voornamelijk Waalse stations zal geen enkele trein stoppen. Het gaat om:

Aarsele, Bierset, Bleret, Brussel-Kapellekerke, Buda, Callenelle, Carnières, Chaudfontaine, Chênée, Fexhe, Forchies, Fraipont, Godarville, Gouy-lez-Piéton, Harchies, Manage, Masnuy-Saint-Pierre, Maubray, Momalle, Morlanwelz, Nessonvaux, Neufvilles, Piéton, Pont-à-Celles, Remicourt, Trooz, Ville-Pommeroeul en Voroux.

In deze stations zullen volgens de NMBS weinig treinen stoppen:

Aubange, Familleureux, Halanzy, Marche-lez-Ecaussinnes, Messancy, Florenville, Virton, Beignee, Bracquegnies, Cour-Sur-Heure, Havré, Jamioulx, Nimy, Obourg, Pry, Thieu, Aye, Chapelle-Dieu, Chapois, Forrières, Grupont, Haversin, Leignon, Mazy, Poix-Saint-Hubert, Glons, Melsele, Nieuwkerken-Waas en Zwijndrecht.

Bussen

Voor wie niet met de trein op zijn of haar bestemming geraakt, kan de bus een goed alternatief zijn. De bussen van De Lijn rijden gewoon volgens de normale dienstregeling. Je route plannen, kan je hier.