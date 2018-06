Spoorstaking heeft geen effect op snelwegen (maar neem toch maar genoeg water mee) sam

29 juni 2018

08u54

Bron: belga 2 Op de Vlaamse snelwegen is omstreeks 08.30 uur geen effect te merken van de spoorstaking , zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Later in de voormiddag wordt wel drukker verkeer verwacht door de uittocht voor de grote vakantie. Het Verkeerscentrum geeft automobilisten de raad mee voldoende fris water in de auto te hebben, voor het geval ze in files terechtkomen.

Om 08.30 uur stond 90 km file op de Vlaamse snelwegen. "Dat is minder dan de 160 kilometer file die we op andere werkdagen hebben, maar de vrijdag is nu eenmaal de dag met de minst lange ochtendfiles van de week op onze wegen", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Files

Vanochtend vroeg ontstonden plaatselijke files wegens twee ongevallen ter hoogte van Jette, eentje op de binnenring en eentje op de buitenring. Door de werken aan de Leopold II-tunnel stond ook opnieuw een file op het einde van de E40 vanuit de richting van Gent. "De file staat vandaag tot in Ternat, gisteren nog tot in Aalst", zegt Bruyninckx. "Ze is dus wat korter, maar wat de wachttijd betreft maakt het weinig verschil: je staat er sowieso een uur aan te schuiven."

Vakantie

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat het in de loop van de voormiddag erg druk gaat worden op onze snelwegen door de uittocht voor de zomervakantie. "Wie de weg op moet, neemt bij deze hoge temperaturen best voldoende fris water mee aan boord voor het geval men in een file verzeilt", geeft Bruyninckx nog mee als advies.