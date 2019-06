Spoorschade in Deerlijk hersteld nadat trein vrachtwagen aanreed jv

22 juni 2019

07u46

Bron: belga 0 De toestand aan het spoor in Deerlijk is weer normaal, nadat daar vanochtend ook de schade aan het tweede spoor is hersteld. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Ter hoogte van een overweg in Deerlijk, op de lijn Kortrijk-Oudenaarde, reed een trein donderdagnamiddag een vrachtwagen aan. Drie reizigers raakten daarbij lichtgewond. De schade aan het spoor was wel aanzienlijk.

Sinds gisterochtend was opnieuw één spoor beschikbaar, en sinds vanochtend 05.55 uur is ook de schade aan het tweede spoor hersteld. "De toestand is daar normaal. We beschikken opnieuw over de volledige infrastructuur", meldt Infrabel.