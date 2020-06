Spoornetbeheerder Infrabel voert hittecontroles uit op sporen JOBR

24 juni 2020

13u36

Bron: Belga 0 Spoornetbeheerder Infrabel voert deze week hittecontroles uit om na te gaan of de spoorinfrastructuur de warme temperaturen goed doorstaat. Sporen kunnen tot vijftien graden warmer worden dan de buitentemperatuur en bij hitte kan er veel extra spanning ontstaan omdat het metaal uitzet. Dat kan in uitzonderlijke gevallen hinder op het net veroorzaken.

Bij elke graad boven de 25 graden komt er afhankelijk van het type spoor van 1,5 tot 1,9 ton kracht op de spoorstaaf te staan. Die krachten zoeken zich een weg naar buiten en zo kan het spoor in het slechtste geval krombuigen. Om dat te vermijden, vangen dwarsliggers de krachten op. Bij wissels zijn er bijkomend uitzettoestellen geplaatst. Infrabel voert regelmatig controles uit om na te gaan of alles nog normaal verloopt. Onderhoudsploegen meten de temperatuur van de sporen en controleren de bovenleiding en de ophangsystemen. Ze checken ook de sensoren die in de sporen aanwezig zijn en die ook verstoord kunnen raken door hitte.

Witte sporen

“We zorgen er enerzijds voor dat onze infrastructuur klaar en geïnspecteerd is tegen de zomerperiode en anderzijds sturen we op warme dagen tot 500 mensen op pad om controles uit te voeren”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “Als in een heel extreem geval zou blijken dat een toestel het uitzetten van de sporen niet meer kan opvangen, kan je nog een stuk metaal uit de sporen slijpen. Verder experimenteren we op strategische locaties in Luik en Namen met het wit verven van sporen. Dat gebeurt al in Italië. Wit weerkaatst zonlicht. Als blijkt dat dat inderdaad voor lagere temperaturen zorgt, kunnen we dat project uitbreiden naar de rest van het land.”

