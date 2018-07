Spoorlopers leggen half uur treinverkeer plat op Noord-Zuidas: pak vertragingen mvdb

06 juli 2018

08u20

Bron: Belga 0 Het treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidas is deze ochtend zwaar verstoord door spoorlopers tussen Brussel-Zuid en Brussel-Centraal. Dat meldt Infrabel. Om 7.30 uur werd het treinverkeer daardoor stilgelegd, en om 8 uur werd het hernomen.

"Dit alles gebeurde natuurlijk op het meest ongelukkige moment op de meest ongelukkige plaats", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. "We zullen dus nog enkele uren rekening moeten houden met vertragingen tot een half uur."

De politie is tussengekomen, maar Petit heeft er nog geen zicht op of de spoorlopers ook opgepakt werden.