Spoorlopers en kabeldiefstallen duwen stiptheid treinen naar laagste niveau in 10 maanden kv

25 oktober 2018

17u05

Bron: Belga 0 De stiptheid op het Belgische spoor is vorige maand verder afgenomen in vergelijking met september 2017. Dat blijkt uit de gezamenlijke stiptheidscijfers die Infrabel en NMBS vandaag bekendmaken. In een verklaring wordt onder meer gewezen op incidenten met spoorlopers en op kabeldiefstallen.

In september reed in totaal 83,9 procent van de treinen stipt, wat betekent dat ze met minder dan 6 minuten vertraging in hun eindstation aankwamen. In dezelfde maand in 2017 lag het stiptheidscijfer nog op 87,2 procent.

De stiptheid op het spoor heeft daarmee het laagste niveau in tien maanden bereikt. Het is namelijk van november 2017 (82,2 procent) geleden dat er nog minder treinen als stipt geregistreerd werden.





De voornaamste reden voor het toegenomen aantal vertragingen wordt bij de spoorlopers gelegd. Zo veroorzaakten spoorlopers ter hoogte van Schaarbeek op 14 september en ter hoogte van Mont-Saint-Guibert op 19 september in totaal 7.335 minuten vertraging.





Daarnaast hebben ook enkele gevallen van kabeldiefstal tot hinder geleid. Infrabel en NMBS hopen dat dit laatste probleem een halt is toegeroepen door de recente arrestatie van een georganiseerde dievenbende.