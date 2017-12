Spoorloos: duo dat beticht wordt van terrorisme EB

16u30

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen moesten vandaag twee mannen verschijnen die beschuldigd worden van deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering en het uiten van bedreigingen ten aanzien van de Belgische staat. Ze lieten verstek gaan.

De twee hadden in 2015 aan jihadkenner Montasser AlDe'emeh een geluidsopname bezorgd waarin één van beiden waarschuwde dat België niet gespaard zou blijven van aanslagen.

Op 18 augustus 2015 deed AlDe'emeh aangifte van verschillende audioboodschappen die hij had ontvangen van Abdelmalek B. Op die opnamen liet Abdellah N. weten dat er aanvallen zouden komen op Belgisch grondgebied, dat alles de lucht in zou gaan en iedereen eraan zou gaan en dat onschuldigen niet ontzien zouden worden. Er werd specifiek gesproken over ziekenhuizen en scholen. B. werd al genoemd in het Kortrijkse onderzoek rond Olivier Calebaut en Lukas Van Hessche.

Smiley voor gedode mensen

Na de audioboodschappen werd de moeder van N. verhoord. Zij zei geen contact meer te hebben met haar zoon, maar wel te weten dat hij zwaargewond was geraakt en een stoma had. Via analyse van whatsapp-gesprekken en Facebook-accounts bleek dat beide heren elkaar wel kenden en verschillende keren hadden ontmoet. B. prees N. op Facebook met een smiley, omdat die mensen had gedood. N. zou een belangrijke rol hebben gespeeld in het bepalen waar Belgen die in strijdersgebied aankwamen, werden ondergebracht. Hij zou intussen getrouwd zijn met een Nederlandse die gerekruteerd werd om in Syrië met een strijder te trouwen, want "een goede jihadi is best getrouwd voor hij naar het paradijs gaat."

Volgens het parket is duidelijk welke de intenties van N. en B. waren. "N. was zwaargewond en kon in Syrië weinig betekenen op het strijdtoneel. Een aanslag plegen zou niet onlogisch zijn, want hij zou toch sterven gezien zijn medische toestand." Het is onduidelijk welk lot de twee ondergingen. Van B. wordt vermoed dat hij stierf bij een aanslag in september 2015 op een Amerikaans legerkonvooi in Irak, van N. is geen nieuws meer.

Het federaal parket vroeg de maximumstraf van vijf jaar voor beiden, er volgt een vonnis op 4 januari.

