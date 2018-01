Spoorhinder tussen Brussel en Leuven door grondverzakking in Diegem

ep Silke Vandenbroeck

15u44

Bron: Belga

15

photo_news

Het spoorverkeer tussen Brussel en Leuven is verstoord door een grondverzakking in Diegem. Rond 15.00 uur was maar op twee van de vier sporen treinverkeer mogelijk, maar een uurtje later waren alle sporen weer berijdbaar.