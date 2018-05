Spoorbonden naar Grondwettelijk Hof tegen minimale dienstverlening jv

07 mei 2018

16u21

Bron: belga 1 De minimale dienstverlening bij het spoor wordt door de vakbonden aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. ACV Transcom en ACOD startten de procedure eerder al op in gemeenschappelijk vakbondsfront. Het Franstalige METISP-Protect, bevolkt door oudgedienden van de CGSP, zegt nu dat ze binnen enkele dagen ook een procedure voor het Grondwettelijk Hof gaat opstarten.

Volgens de vakbond druist de minimale dienstverlening in tegen het recht op staken, dat internationaal erkend is als een mensenrecht, klinkt het. METISP verwijst ook naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie negen jaar geleden, waarbij duidelijk zou bevestigd zijn dat staken een legitiem actiemiddel is van een vakbond en dat dit recht enkel onder bepaalde voorwaarden (zoals voorzien in artikel 11 van het Verdrag van de Rechten van de Mens, red.) kan ingeperkt worden.

Een procedure voor het Grondwettelijk Hof neemt vele maanden in beslag en werkt doorgaans niet opschortend. De wet op de minimale dienstverlening is al een tweetal maanden van kracht, maar moest nog niet worden toegepast.