Spoorbaas erg scherp voor bedrijfscultuur NMBS: "Er heerst een quasi militaire sfeer hier" FT

16u13

Bron: DH & Belga 0 BELGA Spoorbaas Sophie Dutordoir (53) doet vandaag voor de Kamer haar toekomstplannen met de NMBS uit de doeken. Sophie Dutordoir (53) is erg scherp voor haar voorgangers bij de NMBS. Ze werd eind vorig jaar benoemd als nieuwe spoorbaas en stelde vandaag haar toekomstplannen voor in de Kamer. "Er heerst een quasi militaire hiërarchie bij de NMBS", klinkt het. Begin volgend jaar komt er trouwens wifi in alvast twintig stations - eindelijk.

In maart van dit jaar werd Dutordoir door de regering-Michel aangeduid als nieuwe CEO van de NMBS, als vervangster van Jo Cornu. Vandaag vertelt ze voor het eerst publiekelijk over de toekomstplannen van de vervoersmaatschappij. Maar dat deed ze niet zonder eerst even het verleden op te rakelen en stevig uit te halen naar haar voorgangers. "Er heerst een quasi militaire sfeer hier", zei ze. "Toen ik mijn werk hier aanvatte, vertelde men dat de NMBS 125 prioriteiten op haar lijst had staan. Ik heb toen gezegd dat dat er 120 te veel zijn."

Kamikaze

Ze vervolgde: "Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over keuzes, maar het is een feit dat het verleden een zware impact heeft gehad op de bedrijfscultuur. Die wordt gekenmerkt door versnipperde en onduidelijke verantwoordelijkheden."



En ze koppelde er meteen haar strijdvaardigheid aan vast - Dutordoir wordt in de wandelgangen niet voor niets een kamikaze genoemd. "Ik ben ervan overtuigd dat een overheidsbedrijf het even goed kan doen als een privébedrijf. Ik ben het er bijvoorbeeld niet mee eens dat de NMBS er minder dan Bpost of Proximus in kan slagen om zich om te vormen. De uitdaging is wel erg complex."

Koffie

Vooral op communicatief en organisatorisch vlak wil Dutordoir snel verbetering. Als illustratie gaf ze de interne communicatie. "Van de 19.000 medewerkers hebben er maar 8.000 een e-mailadres. Ik had nochtans de gewoonte mijn personeel rechtstreeks aan te schrijven."



"Werknemers zijn trouwens nooit aangemoedigd om samen te werken. Zo praten treinbestuurders niet met treinbegeleiders, stationschefs, loketbedienden. Ze eten niet samen, drinken zelfs geen koffie samen. Iedereen wil liever in zijn hokje gerust gelaten worden."

Arbeidsongevallen

Ander heikel punt: de ongevallencijfers. Dutordoir viel naar eigen zeggen "van haar stoel" toen ze zag hoeveel arbeidsongevallen er zich bij de NMBS al hebben voorgedaan. De cijfers zijn in vergelijking met vergelijkbare industriële bedrijven opvallend hoog. "De frequentie van arbeidsongevallen was 47, de ernstgraad 0,8. Als ik kijk naar andere ondernemingen zijn de hoogste cijfers daar 6 en 0,2. Arbeidsongevallen gaan trouwens gepaard met zeer veel afwezigheidsdagen. Als we dat kunnen verminderen, wordt onze productiviteit opgedreven."

Defecte roltrappen

En waar mag de reiziger zich de komende jaren aan verwachten? Onder meer wifi in alvast twintig stations en een nieuwe app, waar - net zoals bij vliegtuigen - in realtime gevolgd kan worden waar de treinen rijden en wanneer ze precies zullen aankomen en vertrekken. "En minder roltrappen en liften die defect zijn, dat ook", klonk het nog.