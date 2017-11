Spooras gesloten na dodelijk ongeval: betogers raken niet in Namen SPS

11u11

Bron: Belga 0 Photo News De sluiting van de spooras tussen Bergen en La Louviére hypothekeert het succes van de manifestatie van de Waalse openbare diensten in Namen. Heel wat actievoerders raken vandaag namelijk niet op bestemming, meldt de ACOD.

Tussen Bergen en La Louvière reden vandaag nog altijd geen treinen door het dodelijke ongeval dat eerder deze week gebeurde in Morlanwelz. Dat is vooral een probleem voor militanten die uit Henegouwen en Bergen-Borinage komen. "Ook militanten die niet in Namen geraken, kunnen staken en zullen gedekt zijn", zegt Frédéric Giez van de ACOD.

De vakbonden protesteren omdat volgens hen de regionale overheid enkele ondertekende akkoorden niet naleeft. "Twee dossiers waarover consensus bestond, zijn in de ijskast gestopt", aldus de christelijke vakbond CSC. "Het gaat in de eerste plaats om de mogelijkheid voor arbeidsduurvermindering voor 60-plussers en mensen met een zwaar beroep. Het tweede dossier gaat over de mogelijkheid om contractuele personeelsleden aan te nemen in statutair dienstverband."