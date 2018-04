Spookwagen ramt terras van café De Turk in Gent JEW

04 april 2018

15u26 4

Een wagen is vanmiddag het terras van café De Turk aan de Botermarkt in Gent opgereden. De eigenares van de wagen was vergeten de handrem op te trekken. De wagen stond geparkeerd in de Hoogpoort, begon naar voren te bollen en werd aangetikt door een vrachtwagen die richting Belfort reed. Door de aanrijding reed de Fiat het lege terras binnen.

Gewonden vielen er niet, want in de wagen zat niemand. De wagen moet nog getakeld worden. Bij het café haalt iedereen opgelucht adem. "Gelukkig zat er niemand op ons terras, anders was het hier fout afgelopen." De schade aan het terras bleef beperkt tot een kapotte stoel. De wagen zelf liep heel wat schade op.