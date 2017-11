Spooktrein doodde twee spoorarbeiders, maar hoe kon hij zo op hol slaan? Kristof Aerts

16u39

Bron: eigen berichtgeving 2 Photo News Een spooktrein denderde gisteravond 14 kilometer over een spoorlijn tussen Charleroi en La Louvière. Tegen een snelheid van gemiddeld 70 km/u, zonder lichten en totaal oncontroleerbaar. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar de balans is zwaar. Twee spoorwegarbeiders lieten het leven.

Hoe kon de trein op hol slaan?

Gisterochtend rond 7.30 uur werd een auto door de trein gegrepen ter hoogte van een overweg in Morlanwelz. Niemand raakte daarbij gewond, maar de wagen vloog wel in brand. “Dat zorgde voor zware schade aan de stuurpost”, zegt woordvoerder Bart Crols van NMBS. Na het onderzoek van parket en politie kon spoorwegnetbeheerder Infrabel ’s avonds de leidingen en sporen herstellen. “Dat was voor twee sporen over een lengte van 6 meter”, legt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel uit. Een zogenaamde hersporingstrein koppelde de kapotte trein en wilde die wegrijden richting Charleroi. “Op een bepaald moment is één motorstel van die trein met in totaal twee motorstellen losgeraakt”, zegt Petit. “Hoe dat kon gebeuren, is dé hamvraag en wordt onderzocht.” Door de helling en de zwaartekracht bolde de trein achteruit en kon het snelheid maken.

70 kilometer per uur

Is er geprobeerd om de trein te stoppen? Stuurloos, met gedoofde lichten, op kinetische energie van de helling en met een gemiddelde snelheid van 70 km/u heeft de spooktrein arbeiders van Infrabel totaal verrast. Na die crash denderde de trein verder richting La Louvière.

