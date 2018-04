Spookrijdster zwaargewond na frontale botsing op N32 in Menen Hans Verbeke

25 april 2018

12u44 4 In Menen is kort voor de middag een vrouw op leeftijd zwaargewond geraakt bij een frontale botsing. Dat gebeurde op de N32, een expresweg met telkens twee rijstroken, gescheiden door een groene middenberm.

De vrouw koos om nog onduidelijke reden de verkeerde rijstroken. Hoeveel afstand ze aflegde voor het tot een botsing kwam, is niet duidelijk. De mannelijke bestuurder die wél in de juiste rijrichting reed en een botsing niet kon vermijden, moest ook voor verzorging naar het ziekenhuis.

Het is al de tweede botsing in evenveel dagen met een spookrijder in Zuid-West-Vlaanderen. Gisteren vergiste een 67-jarige vrouw uit Gits zich toen ze in Beveren bij Roeselare de R32 opreed. Ze belandde op de dubbele rijvakken van het verkeer in tegenovergestelde richting. Net geen twee kilometer verderop kwam het tot een botsing met een bestelwagen. De vrouw had daarbij veel geluk: ze bleef zo goed als ongedeerd.