Spookrijdster omgekomen bij ongeval in Ransart

jv

02 november 2019

22u31

Bron: belga

Vanmiddag is bij een ongeval op de R3 in Ransart (Charleroi) een dodelijk slachtoffer gevallen. Een vrouw nam de weg in omgekeerde richting en kwam daarbij om, aldus de hulpdiensten.