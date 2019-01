Spookrijder opgepakt die met 200 km/u van politie wegvluchtte HR

19 januari 2019

15u36

Bron: Belga 0 De politie heeft vrijdag een jongeman opgepakt die op 5 januari bij een politieachtervolging met 200 kilometer per uur in de tegengestelde richting op de autoweg reed in de provincie Luik, zo heeft het parket van Luik zaterdag gemeld. Verscheidene voertuigen moesten zich toen aan de kant zetten om een aanrijding te vermijden.

De achtervolging was in Saint-Georges-Sur-Meuse begonnen. De jongeman, geboren in 1999, was vanop een parking weggereden toen de politie er aankwam na een signalement van een verdacht voertuig.

Over een afstand van 17 kilometer reed hij erg gevaarlijk. Op de autoweg reed hij over een afstand van 4 kilometer in de tegengestelde richting. Uiteindelijk liet hij zijn auto achter en vluchtte hij te voet weg.

De jongeman zei dat hij schrik had gekregen toen hij de politie op de parking zag. Hij pleegde in het verleden al enkele kleinere inbreuken.

