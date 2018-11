Spookrijder op scooter sterft bij frontale botsing op E17 Hans Verbeke

10 november 2018

05u39 1 Op de E17 in Marke is vanmorgen rond vier uur een spookrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde vlak voor de wisselaar met de E403.

Vijf minuten nadat bij de hulpdiensten een melding was binnengelopen dat in de rijrichting van de Franse grens een spookrijder op een zware scooter was opgemerkt, volgde een melding van een ongeval. Een automobilist uit Frankrijk was frontaal ingereden op de scooter.

De bestuurder van de tweewieler was op slag dood. De automobilist bleef ongedeerd maar was in shock. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.



Door het ongeval werd de E17 in de richting van Aalbeke tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Daardoor ontstond er een lange file. Alle verkeer moest de snelweg verlaten via de uitrit Kortrijk-Zuid en de calamiteitenroute met letter G volgen tot het knooppunt Aalbeke. Ondertussen is de rijbaan weer vrij.

Een deskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval in opdracht van het parket.