Spookrijder kritiek na klap op E403 in dichte mist

Lieven Samyn

06u59

Bron: eigen berichtgeving

Lieven Samyn De spookrijder botste met zijn bestelwagen frontaal op vrachtwagen.

Op de snelweg E403 in Izegem is rond half vijf vannacht een spookrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. In de dichte mist knalde de man met zijn bestelwagen frontaal op een vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam.