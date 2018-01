Spookrijder komt om het leven op Brusselse buitenring Tom Vierendeels

05u45

De bestuurster van de Peugeot, de vermoedelijke spookrijder, overleed ter plekke. Na een dodelijk verkeersongeval met een spookrijder op de Brusselse ring was de buitenring ter hoogte van het parkeerterrein in Ruisbroek vanaf 1.30 uur deze nacht versperd. Een Peugeot en een Nissan Qashqai reden er frontaal op elkaar in. De rijbaan werd rond 5.30 uur opnieuw vrijgemaakt waardoor er geen hinder was voor de ochtendspits.

De bestuurster van de Peugeot, de spookrijder, liet daarbij het leven. Het gaat om een 63-jarige Franse vrouw uit Waterloo die om een niet gekende reden tegen de richting reed, vermoedelijk al vanaf Ittre. Ter hoogte van kilometerpaal 61.2 botste ze frontaal op een ander voertuig.

De aanrijding vond vermoedelijk plaats op de middenrijstrook. De 63-jarige vrouw was op slag dood, het andere slachtoffer (een 49-jarige man uit Soignies) werd in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd. Er zaten geen passagiers in de wagens.

De drie rijstroken en de pechstrook waren door het ongeval volledig versperd, waardoor al het verkeer over het parkeerterrein moest. Rond 5.30 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.

Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige en een wetsdokter ter plaatse.