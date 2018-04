Spontane staking bij verscheidene Brico-winkels KVDS

21 april 2018

10u09

Bron: Belga 1 In verscheidene winkels van doe-het-zelfketen Brico wordt deze voormiddag spontaan het werk neergelegd. Dat meldt BBTK-secretaris Erik Dirkx. Het nieuws van eerder deze week dat de winkel in Molenbeek sluit, heeft volgens Dirkx kwaad bloed gezet bij het personeel.

"Het personeel vindt dat de directie met deze sluiting het vorig jaar afgesloten Back to Growth-plan met de voeten treedt", aldus Dirkx. "De directie vroeg in dat plan onder andere meer flexibiliteit en polyvalentie en het personeel is daarin meegegaan. Daar stond wel een garantie tegenover dat er tot eind 2020 geen sluitingen en franchiseringen zouden gebeuren."

De staking van vandaag was niet gepland, maar wordt wel erkend door het gemeenschappelijk vakbondsfront. In Brussel gaat het om alle Brico's, zowel de gewone als de Plan-Its. In Vlaanderen is in Antwerpen de Plan-It gesloten en in Kapellen de Brico. In Brugge staat een stakerspiket aan de Plan-It, maar Dirkx zegt niet te weten of die winkel ook gesloten is. Deze namiddag zouden de winkels in Antwerpen en Kapellen weer openen. Ook in het zuiden van het land zouden een aantal winkels gesloten zijn.

Voor woensdag was eerder al een verzoeningsvergadering gepland tussen bonden en directie.