Spontane staking bij Umicore Hoboken jv

19 mei 2018

12u02

Bron: belga 0 Gistermiddag hebben tientallen arbeiders bij metaalverwerker Umicore in Hoboken het werk neergelegd. Ze zijn de hoge werkdruk door een personeelstekort beu. Het bedrijf zegt tegen Gazet van Antwerpen haar arbeidsvoorwaarden voor kandidaten te willen verbeteren.

"Umicore heeft te kampen met vertrekkers naar de petrochemie en de haven. Ze vinden heel moeilijk nieuwe mensen waardoor de werkdruk stijgt", bevestigt ABVV-secretaris Marc Pottelancie het nieuws. "We zijn aan het praten over de arbeidsvoorwaarden. Donderdagavond zijn we er nog niet uitgeraakt. Dat is gisteren meegedeeld aan het personeel, waardoor enkele tientallen personeelsleden het werk hebben neergelegd."

Het bedrijf zelf was voorlopig niet bereikbaar. In totaal zouden er tweehonderd nieuwe werknemers worden gezocht, al zouden er intussen ook al tachtig zijn gevonden, zodat er nog 120 vacatures overblijven.

Op 29 mei wordt volgens de vakbond opnieuw samengezeten met de directie. "Concurreren kan de metaalsector met de chemie niet. We kunnen proberen het verschil zo klein mogelijk te maken, en te denken aan zaken zoals een hospitalisatieverzekering, enzovoort", besluit de vakbondsman.