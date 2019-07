Spontane staking bij technische diensten van De Lijn in Vlaams-Brabant

12 juli 2019

Bij de technische diensten van De Lijn in Vlaams-Brabant is vrijdag een spontane staking uitgebroken. De actie heeft voorlopig nog geen gevolgen voor de dienstregeling in de provincie. Dat meldt Marcel Conters van de socialistische vakbond.