Spontane fontein na waterlek in Asse Wim De Smet

04 juli 2018

15u19

Bron: eigen berichtgeving 1 In de Heuvelstraat in Asse ontstond vanmiddag rond 12 uur een waterlek. Honderden liters water borrelden naar boven. Enkele tientallen gezinnen kwamen een tijdlang zonder water te zitten. “Het ging om een spontane lek die we snel konden herstellen”, meldt woordvoerder Bruno Pessendorfer van watermaatschappij Farys.

“De oorzaak weten we niet exact, maar met de hitte of de droogte heeft het zeker niets te maken. Een spontane lek kan ook ontstaan door zwaar verkeer of door de ondergrond die zich verzet. Intussen is het lek gedicht en zijn de problemen opgelost.”