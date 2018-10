Spontane cipiersstaking in gevangenis van Itter kv

03 oktober 2018

20u58

Bron: Belga 0 Omdat ze met te weinig personeelsleden waren om de dienst te verzekeren, hebben de cipiers van de gevangenis van Itter, in Waals-Brabant, deze namiddag het werk neergelegd. De cipiers verlieten de instelling en gingen buiten staan. Ze werden vervangen door agenten van de lokale politie.

Voor de nachtdienst zou er geen probleem zijn, omdat er dan minder cipiers nodig zijn. De vakbondsafgevaardigden hebben contact opgenomen met de algemene directie om een oplossing te vinden voor het herhaaldelijk weerkerend probleem van onderbezetting.

Sinds de rationalisering van de functies in de gevangenissen komt het vaker voor dat ze in Itter niet in aantal zijn, zeggen de vakbonden. Of de protestactie nog een vervolg krijgt donderdag, zal afhangen van het aantal cipiers dat opdaagt.