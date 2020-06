Spoedverpleegkundigen vragen erkenning als zwaar beroep kv

11 juni 2020

16u57

Bron: Belga 524 Spoedverpleegkundigen willen erkend worden als zwaar beroep. Dat zeggen ze vandaag in een open brief waarin ze hun eisen overmaken aan de beleidsmakers.

Spoedverpleegkundigen willen nu actie, luidt het in de open brief van de Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg (VVVS). Die wil het momentum, nu er door de coronacrisis veel aandacht gaat naar het zorgpersoneel, aangrijpen om de structurele veranderingen noodzakelijk in de sector opnieuw in de spotlight te plaatsen.

De VVVS vraagt onder meer dat het aantal patiënten per verpleegkundige per shift naar beneden herzien wordt tot het Europees gemiddelde, prioriteit voor een goede werk-vrije tijd balans, een correcte verloning en de erkenning als zwaar beroep. Daarnaast moeten de lonen voor verpleegkundigen vergelijkbaar zijn met de andere sectoren met vergelijkbare kwalificaties. Nog op de eisenlijst: inspraak in beleid en beslissingen.

Deze punten zijn voor de Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg prioritair, zegt de VVVS. "De maatschappij toont tijdens deze crisis waardering voor ons beroep, maar is zich onvoldoende bewust van de problemen van het verpleegkundig beroep. Respect wordt nu geroepen; dat moet niet alleen nu getoond worden, maar ook in de toekomst. Verpleegkundigen verdienen dit."