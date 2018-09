Spoeddienst UZA bouwt truck om tot ambulance voor intensieve transporten ADN

27 september 2018

21u51

Bron: Belga 0 De spoeddienst van het UZA heeft een truck laten ombouwen om te gebruiken als ziekenwagen. Sinds juli rukt de bijzondere ziekenwagen uit. Het is het eerste voertuig van zijn soort in België.

Door de grotere afmetingen past er meer gespecialiseerd materiaal in, zoals een groot scherm om vitale parameters te monitoren. Het is ook voorzien van een laadbrug, zodat zwaargewonde patiënten niet meer overgeplaatst moeten worden van een brancard, maar met een ziekenhuisbed in de wagen geladen kunnen worden.

Door de extra ruimte kan het team van zorgverleners uitgebreid worden voor onmiddellijke zorg ter plaatse. Er zijn vier zitplaatsen voor bijvoorbeeld een extra kinderarts of een cardiochirurgisch team.



Naast betere zorg ter plaatse wordt het voertuig ook ingezet voor het vervoer van mensen die intensieve zorgen nodig hebben. Daarvoor wordt de ziekenwagen eenvoudig omgebouwd tot een Mobile Intensive Care Unit. Die tijdswinst kan cruciaal zijn voor een patiënt.

Kijk mee binnen in onze nieuwe ziekenwagen specifiek aanpasbaar voor tertiaire zorgverlening. Op enkele minuten tijd kan de hele wagen aangepast worden aan de noden van elke patiënt. Een veilige en kwaliteitsvolle zorg op verplaatsing. pic.twitter.com/NWkcSGrZpH UZA(@ UZAnieuws) link